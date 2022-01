Cadono calcinacci da piazza di Frè, strada chiusa a Voltaggio

VOLTAGGIO — Vigili del fuoco e tecnici comunali sono intervenuti ieri mattina a Voltaggio, per il distacco di un pezzo di cornicione dall’edificio di piazza di Frè (piazza Martiri della Benedicta) che fa angolo con vico al Castello. Per consentire gli interventi di messa in sicurezza, il sindaco Giuseppe Benasso ha disposto il divieto di transito tra via Anfosso e piazza Martiri, fino al termine dei lavori. Inoltre ha ordinato il divieto di sosta negli stalli di piazza Bottaro.