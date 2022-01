Il Santo di oggi, 17 gennaio, è Sant'Antonio Abate

La vita

Conoscitore profondo dell’esperienza spirituale di Antonio, fu Sant’Atanasio (295-373) vescovo di Alessandria, suo amico e discepolo, il quale ne scrisse la biografia, fonte principale di ciò che sappiamo di lui.

Antonio Abate è uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa.

Nato a Coma, nel cuore dell'Egitto, intorno al 250, a vent'anni abbandonò ogni cosa per vivere dapprima in una plaga deserta e poi sulle rive del Mar Rosso, dove condusse vita anacoretica per più di 80 anni: morì, infatti, ultracentenario nel 356.

Già in vita accorrevano da lui, attratti dalla fama di santità, pellegrini e bisognosi di tutto l'Oriente. Anche Costantino e i suoi figli ne cercarono il consiglio. Per due volte lasciò il suo romitaggio. La prima per confortare i cristiani di Alessandria perseguitati da Massimino Daia. La seconda, su invito di Atanasio, per esortarli alla fedeltà verso il Conciliio di Nicea.

Più che lo spirito di penitenza, Sant’Antonio Abate, predilige la purezza spirituale e la grande fede nel Signore. Lotta contro l’eresia ariana. Grazie alla sua autorevolezza, molti eretici ritornano alla vera fede.

La morte

Muore nel deserto poco dopo essere tornato da Alessandria, a 105 anni. Prima di morire fa promettere ai suoi seguaci di non rivelare il luogo della sua sepoltura: il sito verrà scoperto quasi duecento anni dopo, nel 561.

Le sue reliquie dal 1491 sono conservate nella chiesa di Saint-Julien ad Arles, in Provenza.