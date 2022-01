Astuti, tragico incidente: perde la vita una donna di 49 anni

ASTUTI - Tragedia lungo la strada che da Astuti porta a Quargnento, poco prima del cavalcavia. Una donna di 49 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto poco dopo le 10: la sua auto si è scontrata in maniera quasi frontale contro un tir.

Gravissimo incidente tra Astuti e Quargnento Un'auto è finita contro un mezzo pesante. Soccorsi sul posto

La vettura viaggiava in direzione di Alessandria, il mezzo pesante in verso opposto. La strada al momento è chiusa al traffico per permettere le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto Polizia stradale e Vigili del Fuoco con i medici del 118 con le ambulanze della Croce Verde di Alessandria: i sanitari non hanno potuto purtroppo fare nulla per salvare l'automobilista.

Seguono aggiornamenti.