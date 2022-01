Fondazione Cra, il calendario dei Bandi. E come partecipare

ALESSANDRIA - La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria guidata dal notaio Luciano Mariano (foto sotto) ha approvato il proprio programma di attività per il 2022 per rendere funzionali e trasparenti le modalità di accesso ai contributi e consentire a tutti i soggetti che possono beneficiarne di organizzarsi per tempo.

Lo strumento prevalente di selezione delle richieste di erogazione da parte di terzi per il 2022 è il Bando, così come avviato nel corrente anno e ribadito nel Documento Programmatico Previsionale della Fondazione.

Riportiamo di seguito il riepilogo dei Bandi che verranno emanati, con le date indicative di apertura e chiusura, rinviando al sito della Fondazione per ogni utile approfondimento in ordine all’oggetto degli stessi:

Bando "Musica e dintorni" : apertura 1 marzo 2022, chiusura 31 marzo 2022

: apertura 1 marzo 2022, chiusura 31 marzo 2022 Bando "Terre belle" : apertura 15 marzo 2022, chiusura 15 aprile 2022

: apertura 15 marzo 2022, chiusura 15 aprile 2022 Bando "Nessuno escluso" : apertura 1 maggio 2022, chiusura 31 luglio 2022

: apertura 1 maggio 2022, chiusura 31 luglio 2022 Bando "Futura" : apertura 1 giugno 2022, chiusura 31 agosto 2022

: apertura 1 giugno 2022, chiusura 31 agosto 2022 Bando "Storia e memoria": apertura 1 luglio 2022, chiusura 30 settembre 2022

Nelle date su indicate la Fondazione pubblicherà sul proprio sito il testo del Bando, che conterrà i presupposti e le condizioni di partecipazione, tra cui la quota di cofinanziamento richiesta, il numero massimo di richieste inoltrabili dallo stesso soggetto e l’individuazione delle priorità di assegnazione.

Permane la possibilità di inoltrare "Richieste ordinarie" per iniziative non rientranti in alcun bando tematico in programmazione nell’esercizio 2022, ma coerenti con le finalità statutarie della Fondazione nei settori ammessi e rilevanti e sarà disponibile la modalità di presentazione di domanda generica di contributo on line (attraverso modulo R.O.L), nelle seguenti sessioni, indicativamente così calendarizzate:

Prima sessione: 1 febbraio 2022-28 febbraio 2002

Seconda sessione: 1 ottobre 2022-31 ottobre 2022

Attenzione sul fatto che i soggetti richiedenti potranno presentare una singola domanda per sessione erogativa ordinaria o per bando; cumulativamente, per le richieste ordinarie e per le richieste tramite i bandi non sarà possibile erogare più di due contributi annui a favore dello stesso soggetto richiedente. Ogni aggiornamento in merito verrà reso noto tramite il sito della Fondazione e la pagina Facebook @FondazioneCassadiRisparmiodiAlessandria.