Pisseri in grigio fino al 2024

ALESSANDRIA - Il rinnovo di Matteo Pisseri? Una priorità, tanto da stringere i tempi per l'accordo prima del mercato.

Il portiere, 30 anni, arrivato nell'estate 2020, si lega all'Alessandria per altre due stagioni: il suo contratto, in scadenza a giugno 2022, è stato 'allungato' fino al 2024. "Soddisfazione" espressa dalla società, con l'auspicio di condividere con il numero 12 "nuovi importanti traguardi".

In scadenza ci sono anche Mirko Bruccini, che ha richieste dalla C (Potenza e Imolese) e dalla D (Desenzano), e Andrea Arrighini, su cui la Reggiana è in pressing e il club alessandrino deve decidere se trattenere l'attaccante, ma prolungando anche a lui il contratto, o invece valutare la partenza, individuando, però, un profilo all'altezza.

Per la porta possibile una uscita: Alessandro Russo, solo 45 minuti giocati, contro l'Ascoli, vorrebbe un maggiore utilizzo (anche in prospettiva Under 21) e il Sassuolo è intenzionato a richiamarlo per girarlo in Belgio, al Sint Truiden, in Pro League.