Sette lumi, uno ogni milione di morti nei campi di sterminio nazisti

CASALE - Sono cominciate oggi pomeriggio negli ambienti della Comunità Ebraica di Casale le celebrazioni monferrine per il Giorno della Memoria del 2022. Dopo la preghiera commemorativa (in ebraico Yizkor) la toccante lettura dei nomi delle 63 vittime monferrine della Shoah. Le autorità del territorio sono state chiamate ad accendere 7 lumi, 6 in memoria delle 6 milioni di vittime del popolo ebraico e 1 a ricordo del milione di rom, omossessuali, oppositori politici, obiettori di coscienza, testimoni di Geova e ogni persona cancellata dalla tragedia dei campi di sterminio.

Le celebrazioni proseguiranno giovedì 27, anniversario della liberazione di Auschwitz: in collaborazione con il Comune di Casale Monferrato alle 10.30 verrà deposta una corona al cardine del cancello del vecchio ghetto in ricordo di tutte le vittime. Mentre alle ore 16 le celebrazioni si sposteranno a Moncalvo, per momento di riflessione e accensione dei lumi al vecchio ghetto della cittadina astigiana.

Infine, venerdì 28 gennaio alle ore 9.30, il presidente della Comunità Elio Carmi e il consigliere Adriana Torre Ottolenghi incontreranno gli studenti del Liceo Scientifico Balbo-Palli di Casale Monferrato presso l’aula magna dell’istituto.