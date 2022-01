Bertram perfetta. Fortitudo dominata

BOLOGNA - Bertram domina Fortitudo e spegne il PalaDozza (74-92).

La squadra di Marco Ramondino piazza una prestazione straordinaria, spegnendo gli avversari, restando avanti per 40’ e scrivendo un'altra pagina memorabile di questa stagione. Tortona vince la quarta partita delle ultime cinque e consolida il suo ottimo quinto posto. Nella serata in cui non c’è Wright, risorge Mascolo (21 punti, 5 assist e 25 di valutazione).

La partita

Tortona senza Wright e con Mascolo in quintetto. L’avvio di gara è stile Forum di Milano con Tortona che ha idee chiare e mani roventi (15-32 al 10’). Fortitudo impotente di fronte al Derthona che doppia nel punteggio (18-36) al 23’. Il gap si dilata fino al +22 (24-46 +22 17’). Un sussulto di Bologna (7-0) nel finale di parziale porta al 31-45. Le triple di un ottimo Mascolo e di Feldeine fanno arrivare all’intervallo con Tortona che va negli spogliatoi dopo aver segnato 51 punti (34-51).

Nella terza fazione botta e risposta tra le due squadre. Bologna prova a reagire dopo l’intervallo e invece Tortona ribatte colpo su colpo vanificando gli sforzi della Kigili. Tanto e vero che al 30’ il gap è intatto sul 54-73.

La tanto attesa reazione della Fortitudo arriva nella seconda parte dell’ultimo periodo con Feldeine e Aradori che portano la Kigili fino al -10 (65-75). Ma un 6-0 confezionato da Macura (22 punti a referto) e Sanders spegne i bollori del PalaDozza e rimette la partita nella carreggiata giusta. Bologna molla e Tortona rimette tra sé e gli avversari i 20 punti che si vedono in partita. Finisce con il trionfo per i Leoni che, 92-74, e scrivono un’altra pagina memorabile di questa stagione. Nei secondi finali il coach regala l'esordio in A a Leonardo Rota, 19enne prodotto del vivaio.

Le voci

La soddisfazione di coach Marco Ramondino. “Abbiamo giocato una partita di cui dobbiamo essere molto soddisfatti. Abbiamo controllato dall’inizio alla fine avendo chiaro cosa fare sui punti di forza di Bologna. Abbiamo mosso bene la palla in attacco costruendo buoni tiri e siamo stati bravi a sopravvivere al ritorno di Bologna che ci aspettavamo facendo un bel parziale dopo che loro erano tornati sul -10”.



I numeri

Finale: 74-92

Parziali: 15-32, 34-51, 54-73

Quintetti: Bologna con Frazier, Aradori, Durham, Benzing, Groselle. Tortona con Mascolo, Sanders, Macura, Daum, Cain.

Punti: Aradori 15 (Bologna), Macura 22 (Tortona).

Rimbalzi: Aradori 6 (Bologna), Daum 9 (Tortona).

Assist: Aradori 5 (Bologna), Mascolo 5 (Tortona).

Mvp: Mascolo (Tortona)