Teatro Marenco, la prima stagione verso il tutto esaurito

NOVI LIGURE — La prima stagione del teatro Marenco di Novi Ligure si avvia a essere un successo, ma difficilmente i “normali cittadini” potranno assistere agli spettacoli messi in cartellone dal direttore artistico Giulio Graglia. Durante la prima settimana, infatti, la vendita degli abbonamenti è rimasta riservata a coloro i quali, alcuni anni fa, avevano partecipato alla campagna “Adotta il Marenco”, sborsando cifre tra i 250 e i 1.000 euro.

E ieri mattina, quando è cominciata la vendita libera su internet, i posti in platea erano praticamente esauriti. Più disponibilità invece nei palchi, che però vanno acquistati “a pacchetto”, in virtù delle norme Covid (quindi sottoscrivendo quattro abbonamenti nel caso di palchi da quattro posti, e così via).

«Attualmente il teatro conta 314 posti – aveva spiegato Giulio Graglia presentando la stagione – Nel prossimo futuro speriamo però di poter ampliare il numero dei potenziali spettatori, sfruttando meglio gli spazi e il loggione [ora indisponibile; ndr] e arrivando a 460 posti utili».

Teatro Marenco: i biglietti

Il costo del singolo ticket è stato fissato a 25 euro (20 il ridotto), mentre il carnet per i 7 spettacoli costa 105 euro (in pratica 15 euro a evento). Prezzi abbastanza concorrenziali, che di sicuro hanno spinto la vendita degli abbonamenti. La biglietteria del teatro sarà aperta al mercoledì e al venerdì dalle 17.30 alle 19.00; nelle giornate degli spettacoli, anche dalle 19.00 alle 21.00. L’acquisto dei biglietti è possibile anche sul sito Vivaticket.

Teatro Marenco: il cartellone

Il cartellone della stagione del teatro Marenco prevede 7 spettacoli, dal 12 febbraio al 7 maggio.

12 febbraio, “ Non è vero ma ci credo

25 febbraio, “Vivaldiana”

11 marzo, “Alle 5 da me”

31 marzo, “Il delitto di via dell’Orsina”

10 aprile, “Festen - Il gioco della verità”

26 aprile, “Per un sì o per un no”

7 maggio, “Gelsomina Dreams”

