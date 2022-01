Il santo di oggi, mercoledì 26 gennaio, è San Tito

Di origini greche, Tito è collaboratore di Paolo e suo discepolo. E' un pagano forse convertito e battezzato dallo stesso Paolo. Compare per la prima volta al fianco di quest'ultimo durante il viaggio per il concilio di Gerusalemme. Tito è un ottimo mediatore ed è colui che porta la famosa lettera ai Corinzi per risolvere una complicata crisi tra questi e l'Apostolo. A Gerusalemme organizza anche una colletta per sfamare i poveri. Apprendiamo che Tito è a capo della Chiesa di Creta da una lettera inviatagli da Paolo dopo l'anno 63: da questa si evince che è stato Tito stesso ad evangelizzare la città e a diventarne il primo vescovo. Altre tappe della sua esistenza sono l'Epiro, la Dalmazia e Nicopoli.

La morte

Il rapporto di amicizia fraterna che lo lega a Paolo lo spinge, in vecchiaia, a raggiungerlo a Roma per poi tornare a Creta dove morirà all'età di 94 anni. La reliquia del suo cranio, portata a Venezia, viene in seguito restituita alla chiesa ortodossa di Eraclea per favorire l'ecumenismo.