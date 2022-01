Casale, il Giorno della Memoria all'insegna dei giovani: «Siate come i Giusti»

CASALE - Poco fa, a Casale, sono stati i giovani i veri protagonisti delle celebrazioni del Giorno della Memoria. Un folto pubblico composto da autorità politiche, militari, realtà associative e tanti studenti (per l'appunto) ha assistito alla tradizionale deposizione della corona a quello che era il cardine del cancello in via Alessandria che, di fatto, divideva la comunità ebraica dal resto della cittadinanza casalese. Sono intervenuti il sindaco Federico Riboldi e, in rappresentanza della Comunità Ebraica, Adriana Ottolenghi: «Voi giovani siate come i Giusti, intervenite per difendere i più deboli».