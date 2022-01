Hsl fa tris al 'Coppi': Vado ko

TORTONA - Ancora tre reti all'attivo per l'Hsl Derthona ma questa volta Teti riesce a mantenere la propria porta imbattuta e così arriva una vittoria (3-0) che rilancia i tortonesi nelle zone nobili della graduatoria: una bella iniezione di fiducia in vista della trasferta di Chieri di mercoledì.

Nemmeno il tempo di sedersi tutti ai propri posti e l'Hsl è giù in vantaggio: Diallo non calcia bene su un cross di Saccà, la palla arriva a Romairone che si inventa il diagonale rasoterra sul secondo palo che lascia Cirillo di sasso. Il Vado avrebbe la palla giusta per il pareggio con Aperi ma il suo tiro destinato al 'sette' finisce alto di un palmo e sulla ripartenza arriva il calcio d'angolo del raddoppio con Gueye bravissimo a bruciare tutta la difesa ligure e appoggiare in rete. Prima dell'intervallo ancora due occasioni con Romairone servito da Diallo che impegna Cirillo e Saccà che dopo cinquanta metri di progressione viene fermato al limite dell'area ma rimedia solo un giallo per simulazione, poi l'arbitro decide che per il primo tempo è abbastanza.

La ripresa è giocata a ritmi decisamente più blandi, con tutti i giocatori in campo consapevoli dell'impegno infrasettimanale: qualche occasione a referto da entrambe le parti con Diallo e Manasiev al tiro con poca fortuna e Aperi innescato da un colpo di tacco di Lazzaretti che viene anticipato di un soffio da Teti. Entrano Kanteh e Otelè ma la palla continua a circolare placida a centrocampo: ci vuole un lampo di Filip a dieci minuti dalla fine per innescare Diallo bravissimo a resistere alla carica del difensore per poi superare Cirillo con un pallonetto morbido che vale il 3-0.

HSL DERTHONA - VADO 3-0

MARCATORI: pt 2' Romairone, 34' Gueye; st 36' Diallo

HSL DERTHONA (4-2-3-1): Teti; Gjura, Todisco, Galliani, Luzzetti; Filip (45' st Negri), Manasiev; Saccà (31' st Otelè), Gueye (18' st Kanteh), Romairone; Diallo. A disp. Bertozzi, Imperato, Passage, Akouah, Procopio, Mutti. All. Zichella

VADO (4-3-3): Cirillo; Gandolfo, Brero, Tinti, Anselmo; Lazzaretti, Papi (16' st Costantini), Brondi (31' st Lo Bosco); Aperi, Capra, Galvanio (16' st Giuffrida). A disp. Ghizzardi, Casazza, Nicoletti, De Bode, Cattaneo, Lagorio. All. Solari

ARBITRO: Aronne di Roma1

NOTE Ammoniti Saccà, Kanteh; Lo Bosco. Calci d'angolo 5-2 per l'Hsl Derthona. Recupero pt 1'; st 5'. Spettatori 500 circa.