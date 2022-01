Novipiù Jbm per Santa Caterina. Stasera l’asta

CASALE MONFERRATO – La Novipiù JB Monferrato in favore dell’arte. Apprezzabile iniziativa benefica del club rossoblù in favore del restauro degli affreschi interni della cupola della chiesa di Santa Caterina, esempio di capolavoro barocco piemontese, di Casale Monferrato. Stasera, lunedì 31 gennaio alle ore 22 inizierà l’asta benefica delle divise City Edition indossate dai giocatori della Novipiù durante il derby con Torino.

Come partecipare?

L’asta avverrà tramite il portale eBay. Per parecipare è sufficiente iscriversi a eBay, collegarsi al sito, accedere al profilo ufficiale di Santa Caterina Onlus, controllare le inserzioni e gli oggetti in vendita, cliccare sulle singole inserzioni. Le singole maglie City Edition (e i rispettivi link) verranno condivise sui profili social di Santa Caterina Onlus e JB Monferrato. Per aggiudicarsi l’asta è necessario rilanciare la cifra più alta. L’asta si concluderà lunedì 7 febbraio alle ore 22.

“Canestri per l’arte”

Marina Buzzi Pogliano, presidente di Santa Caterina Onlus: "Novipiù JBM ci consegna le maglie City Edition indossate dalla squadra in occasione della fantastica vittoria al derby del 16 gennaio: 60 tiri a canestro, di cui 24 messi a segno per sostenere il restauro degli affreschi della splendida cupola ellittica di Santa Caterina. Adesso la palla passa a noi per centrare l’obiettivo dell’asta benefica. Ringraziamo la dirigenza della società casalese per la sensibilità nei confronti del patrimonio culturale monferrino e per averci confermati come charity partners”