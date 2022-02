Sanremo: l'Assessore Faraldi "Finalmente si parte, non è stato facile"

Giuseppe Faraldi, Assessore al Turismo della città fiorita, ha partecipato oggi alla conferenza stampa dell’organizzazione del Festival di Sanremo: “Direi che la Rai ha coniato lo slogan giusto per noi, ovvero ‘Sanremo è molto di più’ e il Festival è il primo grosso spot per il nostro territorio e fare in modo di portarlo avanti tutto l’anno, con manifestazioni importanti come la ‘Milano-Sanremo’, il giro d’Italia, il rally e altro”.</p

