Tina e la serata sanremese

SANREMO - Toccata e fuga in Riviera per salutare l'amico Amadeus e per assistere alla prima puntata del Festival di Sanremo dalla platea dell'Ariston. Una bella esperienza quella vissuta ieri da Tina Corona, sindaco di Vignale, che, il 12 luglio 2003, ha celebrato in Monferrato le nozze tra il presentatore e Giovanna Civitillo. L'amicizia tra Tina Corona e Amadeus è dovuta la fatto che entrambi, appassionati di cavalli, frequentavano lo stesso centro ippico.

Amadeus e Giovanna, in estate, erano tornati a Vignale, paese che li attende di nuovo per festeggiarli.