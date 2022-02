Polveri sottili: Alessandria la peggiore città d'Italia

ALESSANDRIA - Alessandria è la peggior città d'Italia per quanto riguarda i valori di polveri sottili: secondo il report "Mal’aria di città. Quanto manca alle città italiane per diventare clean cities” - realizzato nell’ambito della campagna Clean Cities - non solo in Italia l’emergenza smog resta un problema cronico, ma su 102 capoluoghi di provincia analizzati, nessuno è riuscito a rispettare tutti e tre i valori limite suggeriti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), ossia una media annuale di 15 microgrammi per metro cubo (μg/mc) per il Pm10, una media di 5 μg/mc per il Pm2.5 e 10 μg/mc per l’No2.

In particolare ben 17 sono le città con i valori più alti di polveri sottili, ovvero che superano i valori Oms per più del doppio, e Alessandria nel 2021 ha registrato una media annuale di Pm10 pari a 33 µg/mc rispetto al limite Oms di 15 µg/mc. Dietro ci sono Milano con 32 µg/mc, Brescia, Lodi, Mantova, Modena e Torino con 31 µg/mc.

Mal'Aria 2020: Pm 10,

Alessandria sul podio del decennio La nostra città al terzo posto assoluto con 896 giorni di sforamento tra il 2010 e il 2019. L'anno scorso 66 volte oltre i limiti

Undici quelle più inquinate da Pm2.5 che superano di oltre 4 volte i valori Oms con le criticità maggiori registrate a Cremona e Venezia (media annuale 24 µg/mc contro un valore OMS di 5 µg/mc) e ben 13 le città più inquinate da biossido di azoto - No2 – ovvero che superano il limite per più di tre volte con Milano e Torino in forte sofferenza. Il capoluogo lombardo nel 2021 ha registrato una media annuale di 39 µg/mc contro un valore OMS di 10 µg/mc, mentre la città di Torino (37 µg/ mc).