Il santo di oggi, venerdì 4 febbraio, è San Giuseppe da Leonessa

Sacerdote cappuccino

Eufranio Desideri nasce a Leonessa l’8 gennaio 1556 da un’agiata famiglia. Rimane orfano in giovane età. A 16 anni entra nella Congregazione Cappuccina. Nel 1580 è ordinato sacerdote ad Amelia; sette anni dopo si reca a Costantinopoli in missione con due confratelli, per liberare i cristiani dalla schiavitù e donargli assistenza. Tornato in Italia promuove la fondazione di ricoveri, ospedali e monti di pietà.

La morte

Si ammalò gravemente e fu sottoposto ad un dolorosissimo quanto inefficace intervento. Trasferito nel convento di Amatrice, Giuseppe si preparò serenamente alla morte che sopraggiunse il 4 febbraio 1612; aveva 57 anni.

Il suo corpo fu sottoposto ad uno speciale intervento di conservazione e venne inumato nella chiesa di Amatrice, da dove, nel 1639, fu trasferito alla sua città natale, Leonessa. Fu beatificato da Clemente XII nel 1737 e canonizzato da Benedetto XIV il 29 giugno 1746.

Oggi si festeggiano anche:

San Gilberto di Sempringham

San Giovanna di Valois