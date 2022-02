Via Caniggia: controllo continuo di una pattuglia della Municipale

ALESSANDRIA - Dopo le lamentele del mondo del commercio e di tutti i cittadini che vivono il centro storico di Alessandria per gli atti di vandalismo dell'arredo urbano di via Caniggia e dell'inciviltà di gruppi di ragazzi che stazionano nella strada davanti alle vetrine, l'amministrazione comunale di Palazzo Rosso nella figura dell'assessore Monica Formaiano e la Polizia Municipale si sono subito attivati per un controllo assiduo di alcune vie del centro: quelle più problematiche, proprio come la via che si interseca a piazza Marconi e a corso Roma.

"Premettendo che il commissario Ceravolo della Polizia Municipale - ha spiegato l'assessore Formaiano - è in costante contatto con il mondo del commercio nelle strade del centro più problematiche, viste le numerose segnalazioni di questi giorni e dopo l'articolo uscito su Il Piccolo e sui canali online si è deciso di dedicare loro (a via Caniggia in questo momento) una pattuglia che staziona per buona parte della giornata in piazza Marconi".

"La problematica è quella di azioni di inciviltà e di disturbo da parte di gruppi di giovanissimi, che lasciano cartacce per terra, fanno schiamazzo proprio vicino l'ingresso degli esercizi commerciali e cose di questo genere".

L'assessore ha rassicurato che "si continuerà a monitorare la situazione di quella e di altre vie del centro".