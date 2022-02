Comunali, Baldi sicuro: "Io non sarò in corsa"

ACQUI TERME - «Io? No, no. Non sarò della partita». Parole di Gianfranco Baldi, ex presidente della Provincia, da alcuni indicato come possibile candidato a sindaco del centrodestra ad Acqui Terme. «Ci vuole un acquese - dice - e poi tocca a Forza Italia esprimere il nome». Lui è di Cassine - di cui è stato sindaco per due mandati - e da Forza Italia è uscito (per passare a FdI). Escluso, così dice, anche un coinvolgimento alle amministrative di Alessandria: «Faccio politica dal 1990, ora mi fermo».