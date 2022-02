Via Caniggia e piazza Marconi: la sfida dei vandali

ALESSANDRIA - Palazzo Rosso ha annunciato e messo in atto maggiori controlli della Municipale tra piazza Marconi e via Caniggia per ovviare alla presenza di vandali e venire incontro alle richieste di commercianti e residenti, stanchi di fronteggiare questi episodi ogni giorno.

Via Caniggia: controllo continuo

di una pattuglia della Municipale Dopo le numerose segnalazioni intervento immediato di amministrazione comunale e vigili urbani

Le pattuglie della Polizia locale, in effetti, si notano di più in quei luoghi, ma nella notte qualcuno ha comunque rovesciato le fioriere di alcuni locali di piazza Marconi. Chissà se le telecamere avranno ripreso qualcosa...