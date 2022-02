Alessandria: auto danneggiate in centro, tre giovani denunciati

ALESSANDRIA - A seguito dei recenti danneggiamenti di autovetture in sosta occorsi nei giorni scorsi nelle vie del centro, i Carabinieri della Compagnia di Alessandria hanno organizzato mirati servizi per individuare e identificare gli autori.

Nella serata del 1° febbraio, una pattuglia del Nucleo Radiomobile è intervenuta in piazza Vittorio Veneto, su cui si affaccia anche il Comando Provinciale, dove erano stati segnalati tre individui che stavano verosimilmente danneggiando le autovetture in sosta sulla piazza e nelle vie adiacenti.

Immediatamente giunti sul posto, i Carabinieri hanno notato i tre che si aggiravano con fare sospetto e, una volta fermati e perquisiti, li hanno trovati in possesso di due coltelli a serramanico.

Gli accertamenti condotti hanno consentito di individuare sul momento tre auto danneggiate, non potendo tuttavia escluderne altre.

Per i tre vandali, di età compresa tra i 21 e i 32 anni, responsabili di avere tagliato gli pneumatici di alcune vetture tra via Parma e piazza Vittorio Veneto, è pertanto scattata la denuncia a piede libero per danneggiamento aggravato e porto abusivo di strumenti atti a offendere.

Non potendo altresì escludere che gli autori dei danneggiamenti non siano solamente i tre denunciati, i Carabinieri hanno intensificato i controlli tesi a contrastare il fenomeno, nel quadro di una più ampia attività preventiva scaturita dai detti atti di vandalismo e dai recenti atti di violenza posti in essere, senza o per futili motivi, da giovani e giovanissimi nel capoluogo.