Afeva: «Ex Ufim? La situazione è molto preoccupante»

CASALE - La presidente Giuliana Busto e il coordinatore Sanità Bruno Pesce (di Afeva) scrivono al sindaco di Casale Federico Riboldi chiedendo un incontro in previsione della prossima convocazione del Comitato Strategico Regionale Amianto.

I due volti di spicco dell'Associazione dei Famigliari delle Vittime dell'Amianto manifestano la loro preoccupazione «per esaminare e possibilmente concordare iniziative comuni relativamente al ruolo del Comitato Strategico e del Comune stesso, in ordine alla situazione molto preoccupante riguardante l’ex Ufim (Unità Funzionale Interaziendale Mesotelioma) ora struttura Semplice Dipartimentale Mesotelioma (Ssd) Ospedale di Casale Monferrato e Alessandria».

Il motivo della preoccupazione «deriva dalla situazione evidenziata, da circa un anno, da malati e famigliari che usufruiscono di tali servizi. Dal maggio scorso abbiamo richiesto e ottenuto incontri con i Direttori Generali Asl Al e Azienda Ospedaliera Alessandria, che per noi non sono ancora addivenuti ad una soluzione circa le nostre serie preoccupazioni. Preoccupazioni per il depauperamento del personale dedicato all’ex Ufim che, ovviamente, compromette l’attività, coordinata sui due ospedali di Casale e Alessandria, già ampiamente riconosciuta per la coesione tra la cura e la ricerca sul mesotelioma».

Viene così interpretata negativamente l'emanazione di un bando per un nuovo responsabile del Ssd di Casale: «Pare andare nella direzione di una separazione di tale attività coordinata. Così come il perdurare del mancato rinnovo, per l’anno in corso, della Convezione di collaborazione tra i due ospedali su questo fronte, evidentemente pone ulteriori interrogativi e preoccupazioni».