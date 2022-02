Brescia - Alessandria: Inzaghi è tornato al suo posto

ALESSANDRIA - Filippo Inzaghi è tornato al suo posto. Da dove, a sentire il ds Francesco Marroccu, non si era mai mosso, perché di comunicazioni ufficiali sull'esonero il Brescia non ne ha mai fatte, anche se lunedì mattina 'Pippo' era andato a Torbole Casiglia per ritirare i suoi effetti personali e salutato alcuni giocatori, scuro in volto, espressione eloquente.

In 48 ore è arrivato Diego Lopez, ha fatto le visite mediche, uno dei suoi uomini, Francesco Bertini, ha 'codiretto'la prima seduta, ieri si è presentato anche lui al centro sportivo, ma poi ha fatto un passo indietro, per colpa della piazza (e dei giornalisti) che gli avrebbero fatto respirare un clima non sereno, per il gradimento non alto nei suoi confronti.

Brescia - Alessandria: clamoroso, torna Inzaghi Lopez è arrivato al centro sportivo, ma ha rifiutato l'incarico per la contestazione nei suoi confronti

"Speriamo che Inzaghi mi dica: torno", così Marroccu: altro non può fare uno che è sotto contratto, altrimentidovrebbe rinunciare a tutto. Ieri sera colloquio in sede, l'allenatore assistito dalla sua legale. Il Brescia sostiene che i tempi per far valere la 'clausola antiesonero' sono scaduti, spiegazione che lascia qualche perplessità. Però Inzaghi oggi sta dirigendo l'allenamento: si parla di un 'muro contro muro' con la proprietà (che avrebbe cercato di convincere Corini e Dionigi, ancora sotto contratto, Liverani e Nicola). Avanti con Pippo, all'Alessandria non interessa se ques situazione intricata condizionerà, e come, la partita di domenica. Da ieri Longo e i suoi uomini sono concentrati solo sul lavoro, sulla gara, su un avversario forte, che è a 2 punti dalla capolista.

Non ci sarà Chiarello, squalificato (le rondinelle non avranno Adorni e Proia) e anche Pierozzi è out e si attendono notizie su infortunio e tempi di recupero.

Brescia - Alessandria, tre pullman completati Il Centro Coordinamento ne sta allestendo un quarto: adesioni entro domani sera

Ufficiale il numero di posti a disposizione nel settore ospiti: 513. Tre pullman completati, il Centro Coordinamento Grigi Club raccoglie ancora adesioni per il quarto, telefonando al 3389065045 o rivolgendosi a Corner e L'Amico Fruttaio.