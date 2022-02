Cirio: «Polo scolastico, lavori conclusi entro il 2023»

OVADA - «Questa è una di quelle firme che sono felice di mettere, perché siamo riusciti a sbloccare i lavori per una scuola che Ovada attende da anni. Era il 2007 quando l'intesa è stata siglata e quindici anni di burocrazia non hanno davvero senso, mai, e ancor più per luoghi preziosi come le scuole che ogni giorno accolgono i nostri figli e devono farlo al meglio e in sicurezza».

Con queste parole il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha apposto la sua firma sull'accordo di programma relativo alla riqualificazione dell’edilizia scolastica nella nostra città. Tale documento è stato formalizzato ieri mattina, in occasione della visita effettuata dal governatore regionale in diverse zone della provincia di Alessandria.

L'intervento nei dettagli

«Desidero ringraziare la Regione e la Provincia - ha affermato il sindaco di Ovada, Paolo Lantero -. Questa è certamente una scuola importante per la città, ma che dà una risposta ad un territorio ben più ampio che comprende l’Ovadese e la Valle Stura, inclusa la parte ligure che da sempre gravita su quest’area del Piemonte. Si tratta del completamento di un intervento che giunge in un momento faticoso per la scuola in genere e che crea un buon ottimismo per il futuro. Agli ottimi insegnanti dell'Istituto ovadese si aggiungerà, dunque, anche il completamento della struttura».

L’accordo prevede uno stanziamento di 2,7 milioni di euro (dei quali 2,3 milioni a carico della Regione Piemonte e 400mila della Provincia di Alessandria) per la realizzazione dei nuovi laboratori dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Barletti” nell'ambito del più ampio progetto di un nuovo Polo scolastico che consentirà di riunire nel medesimo sito gli Istituti di istruzione superiore di Ovada, garantendo di soddisfare il fabbisogno di aule, una equilibrata organizzazione territoriale del sistema e l’eliminazione delle locazioni. La conclusione dei lavori è prevista entro il 2023.

La Provincia al lavoro

«La firma di oggi - ha sottolineato l’assessore regionale all’Istruzione Elena Chiorino - è un segnale forte che aiuta a superare le restrizioni e tutte le limitazioni imposte dalla pandemia che sono andate a discapito dei nostri ragazzi. Mai come in questo momento ritengo che il compito della politica sia proprio quello di riportare al centro il diritto all'istruzione e la qualità dell’offerta formativa: questo è il percorso che intendiamo perseguire convintamente, perché è dalla scuola che passa il futuro dei nostri ragazzi».

«La Provincia di Alessandria - ha evidenziato il presidente Enrico Bussalino - firma un vero e proprio contratto e si impegna con la Regione Piemonte a ridare vita a lavori di ristrutturazione programmati dal 2007 e caduti nello stallo della burocrazia. Siamo riusciti, grazie a un lavoro faticoso e impegnativo dei tecnici e degli uffici, a rilanciare una tra le funzioni più importanti dell’ente che rappresento: la sicurezza e la qualità delle scuole in cui i ragazzi studiano e si formano. Questa iniziativa riguarda tutto il territorio dell’Ovadese e coinvolge centinaia di giovani. Il nostro intento è tutelare le nuove generazioni e la sicurezza di una scuola, che garantisce qualità, è una priorità nei nostri obiettivi».

Alla firma erano presenti anche il vicepresidente della Provincia Matteo Gualco, che ha lavorato attivamente su questo tema, e l’assessore Vittoria Poggio, che con l’assessore Marco Protopapa rappresenta l’Alessandrino nella Giunta regionale.