"Doveroso ricordare la tragedia di tanti italiani"

ALESSANDRIA - Oggi, ad Alessandria, il responsabile di Gioventù Nazionale Alessandria, Leonardo Saggiorato, insieme al segretario cittadino di FdI Sandro Traverso e al presidente del “Comitato 10 Febbraio”, Claudio Bonante, hanno preso parte alla commemorazione organizzata dal Comune di Alessandria "per ricordare i tanti esuli fin troppo dimenticati", sottolinea Saggiorato.

Che prosegue: “È doveroso ricordare in questa giornata la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Simbolo di questa atrocità è la figura di Norma Cossetto, troppo dimenticata negli anni. Auspico che tutti i presidi/docenti delle scuole alessandrine parlino di questa giornata perché il ricordo deve partire soprattutto nelle aule scolastiche e mi auguro nei prossimi anni di vedere alla commemorazione, come già accade in altre realtà, anche studenti alessandrini di ogni ordine e grado, poiché in questi giorni in Italia fin troppi docenti, presidi, rettori di università stanno negando questa orribile tragedia. La verità non deve essere infoibata. Oggi e sempre si deve ricordare!"