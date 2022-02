Via Cavour: pronti 11 nuovi alberi, 6 saranno tagliati

ALESSANDRIA - Da lunedì 14 febbraio e, presumibilmente fino al 18 febbraio, inizieranno i lavori di sostituzione degli alberi in via Cavour nel tratto pedonale compreso fra corso Cento Cannoni e via Mondovì, di fronte all’accesso dell’Università del Piemonte Orientale.

L’intervento prevede il taglio di sei dei totali sette alberi restanti, che versano in pessime condizioni fitosanitarie e che, in due casi, hanno sollevato le griglie di protezione, in quanto il tronco si è sviluppato oltre lo spazio a disposizione. Le griglie verranno quindi rimosse perché pericolose.

Il nuovo viale sarà formato da alberi di due diverse specie: ligustro (Ligustrum japonicum) e fotinia (Photinia x fraseri). Verranno messi a dimora 5 ligustri, in quanto è già presente un ligustro all’inizio dell’alberata su corso Cento Cannoni, ed è l’unica pianta che rimane della precedente alberata, e 6 nuovi arbusti fotinia. Durante i lavori di ripristino dell’area saranno inoltre sostituiti gli irrigatori.

Sarà consentito il passaggio riservato ai pedoni nello spazio compreso fra il muro dell'edificio dell'Università e le fioriere presenti.