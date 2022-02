Addio a Mister Penna, il ricordo di Carrosio e Voltaggio

CARROSIO — Ha destato profonda commozione anche in val Lemme la scomparsa, a soli 51 anni, di Gianni Penna, allenatore ligure che in passato aveva guidato le giovanili del Carrosio Calcio. «Gianni è stato nostro mister alcuni anni fa. Severo, a volte rude, ma grande educatore e grande amore per il calcio e per i ragazzi», ricordano dalla società sportiva, in cui avevano militato anche i due figli dell’allenatore.

Cordoglio anche a Voltaggio: «Qui da noi ha lasciato un vuoto incolmabile, collaborando con la scuola calcio del Carrosio e del locale Sampdoria Club». Gianni Penna era titolare di una carrozzeria a Ronco Scrivia. Oltre ai due figli, lascia la moglie Georgia.