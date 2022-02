Incendio via Trieste, una raccolta fondi per Annunziata

ACQUI TERME - Il 2 febbraio scorso l’incendio scoppiato in un edificio in via Trieste costringeva diverse famiglie a lasciare gli appartamenti perché inagibili e a trovare una sistemazione alternativa presso amici e parenti o in alcune strutture ricettive disponibili.

Già raccolti più di 1.200 euro

Alcune abitazioni sono andate distrutte; in fumo averi e ricordi di una vita. Raffaele Tavarone ha deciso di organizzare sulla piattaforma di crowfunding ‘GoFundMe’ una raccolta fondi a sostegno di sua madre Annunziata il cui appartamento è andato distrutto in quei tristi frangenti. «In quella casa mia mamma ha subito il lutto di mio padre che ci ha lasciato quando io avevo solo 10 mesi di vita – è l’appello di Raffaele - In quella casa mia madre conservava tutti i suoi ricordi andati distrutti in un rogo di una sera. Ora mia mamma ed io ci troviamo ad affrontare spese economiche di gran lunga superiori alle nostre finanze. Mia madre è pensionata ed io faccio la guardia. Saremmo davvero grati a chiunque ci potesse aiutare anche con pochi centesimi». Non si è fatta attendere la risposta dei cittadini di Acqui Terme che in poche ore hanno teso la mano alla famiglia raccogliendo fino a ora oltre 1.200 euro. La campagna è raggiungibile a questo link.