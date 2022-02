Terzo: tir bloccato sul cavalcavia della SP230

TERZO - A dare l’annuncio è il sindaco di Terzo, Maurizio Solferini. «Vi comunico che un camion è bloccato sul cavalcavia sopra la ferrovia per andare ad Acqui Terme». L’incidente è avvenuto circa una un’ora fa sulla Sp230 poco dopo l’immissione dalla strada ‘Bogliona’. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed i tecnici che si stanno interessando della rimozione del mezzo. La circolazione è bloccata. E’ lo stesso primo cittadino a dare le indicazioni sulla mobilità locale: «Per andare da Terzo verso Acqui si deve passare dalle quattro strade verso Bistagno – spiega – Da Acqui verso Terzo, si deve passare dal Quartino». La dinamica è al vaglio delle autorità; pare che il movimento della merce trasportata dal tir abbia sbilanciato il veicolo che, in una curva, ha perso il suo carico. «Nessuno si è fatto male – conclude Solferini intervenuto immediatamente sul posto – Ci vorranno diverse ore per la rimozione del camion (almeno tre). Siamo in attesa del mezzo speciale in arrivo da Alessandria».