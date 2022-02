Alè Clown Vip, da martedì 22 mostra fotografica all'Acsal

ALESSANDRIA - Sarà inaugurata martedì 22 alle ore 18, all’Associazione Cultura e Sviluppo, una mostra fotografica volta a raccontare la ripresa delle attività di servizio dei volontari dell’associazione ALè Clown - Viviamo in positivo (Vip) Alessandria Odv. Aperta fino al 22 marzo e visitabile negli orari di apertura di Cultura e Sviluppo (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19), permetterà di scoprire, attraverso gli scatti di Alice Altobello, Marina Cervetti e Francesca Gilardi, gli esercizi fatti per praticare il buonumore e i servizi in cui si può sviluppare la clownterapia.