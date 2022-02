Cold Car: dopo l'incidente di oggi lunedì si sciopera

OCCIMIANO - Dopo il grave incidente di questa mattina alla Cold Car di Occimiano, Fiom, Fim e Uilm hanno proclamato una serie di assemblee per tutto l’arco della giornata di lunedì con sciopero nei tre siti produttivi dell’azienda (2 ad Occimiano e 1 a Casale M.to).

Spiegano le parti sociali: «Le categorie dei metalmeccanici intendono far partire una campagna di assemblee in tutte le aziende metalmeccaniche della provincia con all’ordine del giorno i temi della salute e della sicurezza, per sensibilizzare tutti i lavoratori del settore su un tema così importante ed emergenziale, visto il numero di morti ed infortuni sul lavoro in continua crescita. Riteniamo fondamentale alzare la guardia e chiedere il rispetto rigoroso in tutte le aziende delle norme sulla salute e la sicurezza, oltre all’esigenza di maggiori controlli da parte degli enti preposti. La cultura sulla sicurezza è fatta da una maggiore attenzione e consapevolezza da parte di chi lavora dei rischi che si possono correre e più rispetto delle norme di legge nella pratica quotidiana lavorativa, che spesso è differente da ciò che risulta sui documenti. Non è più tollerabile che le persone che si recano ogni giorno al lavoro rischino di non tornare più a casa o finiscano all’ospedale a seguito di infortuni gravi avvenuti in azienda. Le morti sul lavoro sono il segnale di un paese malato e che non rispetta il lavoro e le persone!».