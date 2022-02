Concorso Internazionale Musicale 'Città di Alessandria': i risultati

ALESSANDRIA- Per quanto riguarda il panorama musicale della nostra provincia il 2021 si era concluso così, con la quinta edizione del Concorso Musicale Internazionale “Città di Alessandria”.

Il maestro Stefano Velluti, Presidente A.M.I. nella sede di Finale Ligure, laureato con il massimo dei voti presso il Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria e la soprano ucraina Yuliya Vyshnyvetska, direttrice artistica di questa edizione, hanno dato vita a un appuntamento di successo e pregio.

Le difficoltà legate alla pandemia e le necessarie normative Covid hanno in parte riscritto e riadattato alle esigenze odierne tutta l'organizzazione del concorso, che dopo una pausa, lo scorso dicembre, si è svolto interamente online, in collaborazione con Associazione Mozart Italia A.M.I. di Finale Ligure, A.M.I. Bologna, A.M.I. Kiyv e Stifutng Mozarteum Salzburg.

Yuliya Vyshnyvetska

I premi e i vincitori...

Con una giuria di livello e slancio internazionale non sono mancati i grandi risultati e i puntuali riconoscimenti agli artisti partecipanti (72 in totale, fra cantanti, pianisti e strumentisti solisti).

Di seguito il maestro Velluti segnala tutti i premi: "Per quel che riguarda i cantanti Vincitore di Primo Premio è risultato il basso cinese Tangbo Jiang, dalla vocalità superlativa nonostante la sua giovane età di 30 anni. Mentre al giovanissimo tenore italiano Simone Fenotti è stato intitolato il premio speciale Giovane promessa della lirica" .

"Primo premio di pianoforte rilasciato alla bravissima Chiara Bleve, di soli 15 anni, che ha incantato i giurati eseguendo una bellissima e difficilissima sonata di Schumann in Sol minore e alla bambina di appena 10 anni dell’Azerbajian, Jalala Ismayilzada, anche lei vincitrice di primo premio della sezione pianoforte" comunica Velluti.

E ancora: "Nella sezione solisti, hanno preso parte in giuria Luca Magni, flautista e Presidente, Giorgio Vercillo e Carlo Demartini compositore. Primo premio a Francesco Finazzi violinista, secondo premio a Jalala Ismayilzada violoncello e terzi premi a Sara Alisena tromba e Susanna Casini sax".

Ai primi premi spetteranno le borse di studio e verrà data loro la possibilità di esibirsi in un concerto presso il “Circolo culturale lirico Bolognese”.

Tutti i video e la scaletta completa dei vincitori sono disponibili qui