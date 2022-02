La Bollente domina, punto pesante Acqui

ACQUI - In alto, a comandare la serie B maschile, c'è sempre La Bollente Negrini Acqui. Che non sbanda nel testacoda con Admo Lavagna, anzi domina e chiude con un 3/0 anche netto nei parziali.

"La maturità e la forza di questo gruppo vanno oltre le insidie di partite con avversarie che hanno bisogno di punti, come noi, anche se per obiettivi diversi. Ma i ragazzi - sottolinea la dirigenza termale - hanno sempre molta fame".

Così i primi due set non hanno storia, scivolano via veloci, 25/16 25/16. Solo nel terzo i liguri abbozzano una reazione, ben contenuta, gara chiusa con un 25/23 che apre la giornata, in cui Alto Canavese si conferma in vetta con la formazione di Negro e Astori, 3/1 all'Arti e Mestieri, ma in svantaggio per lo scontro diretto.

Oltre a tre punti 'facili', il rltorno in sestetto di Bolla, dentro dal secondo set e poi sempre in campo. Non ancora al top, ma con una settimana di lavoro in più. Per il derby a Novi, sarà pronto, una carta importante da giocare per le ambizioni di playoff e di serie A.

Proprio Novi giocherà oggi, alle 17, al PalaSer di Santena, contro Fenera Chieri, partita che 'pesa' molto, per tutte e due, per gli obiettivi di podio.

Acqui, tiebreak con la capolista

Arredo Frigo Valnegri ha svoltato: al Mombarone le ragazze di coach Ivano Marenco frenano la capolista della B1 femminile, Capo d'Orso Palau, interrompendo il ciclo di successi pieni delle sarde, che durava da dieci giornate.

Vittoria sfiorata e punto pesante per inseguire la quota salvezza in una partita spettacolare, per intensità e qualità di gioco. L'abisso in classifica fra le due squadre non si vede, due ore e mezza di battaglia, difese monumentali, e le termali cedono solo al quinto, 15/13 per le ospiti, davvero vicinissime all'impresa. Avanti nel primo set 25/18, buona partenza anche nel secondo, ma Capo d'Orso recupera e pareggia, 20/25.

Nel terzo buon avvio, poi la capolista sale in cattedra, 15/25. Ma Acqui non ci sta e trascinata da alcune giocate di Bondarenko sposta il verdetto al tiebreak, 25/23. Vantaggi in altalena, Palau scatta sull'8/12, Arredo Frigo resta agganciata, 11/14 e neutralizza il primo matchball. Sul 13/14 le ospiti chiudono, ma è standing ovation per la formazione di Marenco. "Sono contento e molto fiducioso. Anche per la capacità di rientrare in partita nel quarto set. E' una conferma che, finalmente, siamo noi e ce la possiamo giocare con tutte e recuperare".

Casale cede il duello

Appaiate in classifica, con la voglia di salire ancora nel girone A della B2 femminile. Ma è Reale Mutua Chieri a spuntarla su Euromac Mix Casale, che non sfrutta il fattore campo e paga, soprattutto, il blackout nel secondo set. Ospiti avanti 2/0, dopo la battaglia vinta ai vantaggi, 24/26, il 14/25 sembra chiudere la strada alle monferrine. Che, però, reagiscono e riaprono la gara, 25/22 e il quarto parziale è lottato, ma alle ragazze di Francesco Ercole non riesce di spostare il verdetto al quinto, 23/25 per Chieri.