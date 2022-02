Bancarelle de "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi" a Novi Ligure

l mercato di qualità più famoso d’Italia torna a grandissima richiesta in uno speciale appuntamento per l’Alessandrino con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda.

Le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio saranno domenica 27 febbraio a Novi Ligure in Via Pietro Isola (ex Piazzale Corriere), in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed il Distretto del Commercio e Turismo del Novese. Appuntamento con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19, e nel rispetto scrupoloso di tutte le indicazioni di sicurezza.

Sarà, come al solito, un autentico spettacolo di bancarelle che faranno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Sui grandi banchi di vendita è infatti possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell'artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cachemire, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina. La qualità è sempre rigorosamente declinata anche con la massima convenienza. Bandite per statuto imitazioni e "cineserie" di scarso pregio, è sui banchi de "Gli Ambulanti di Forte di Marmi" che si trovano le nuove tendenze della moda, spesso riprese anche da tanti fashion blogs e magazines femminili.

www.gliambulantidifortedeimarmi.it