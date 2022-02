ALESSANDRIA - Certe decisioni necessitano più di coraggio che di denaro. La progettazione del futuro di una città passa anche dalle piccole scelte, che però possono incidere sensibilmente nella quotidianità. Trasporti, commercio, viabilità, cultura, qualità della vita e decoro: questi i temi di una serie di sondaggi che Il Piccolo ha approntato in vista delle elezioni amministrative di Alessandria. I risultati, poi, saranno messi sul tavolo della politica e del dibattito pubblico con l’obiettivo di stimolare il confronto e di individuare temi comuni sui quali riflettere.

LA VIABILITÀ

Da anni è uno dei temi sui quali si dibatte di più in città: come migliorare la viabilità di Alessandria? Le tesi sono diverse: alcune molto fantasiose, altre più pragmatiche. La domanda, dunque è questa: qual è il primo intervento che faresti per cambiare la viabilità di Alessandria?