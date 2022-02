L'oro rubato nel nord Italia finiva in Svizzera, sei arresti

ASTI - Sei persone sono state arrestate per riciclaggio di preziosi nell'ambito di una operazione dei

carabinieri di Asti, che hanno recuperato oltre 37 chili d'oro tra monete, gioielli, lingotti e pietre preziose, oltre a un milione di euro in contanti e quindici pistole di grosso calibro con le relative munizioni. Mandato di arresto europeo per due cittadini svizzeri, complici della banda.

Provento dei furti, l'oro veniva fuso in lingotti e venduto in fonderie svizzere. Le indagini sono state coordinate dalla procura di Asti.

In un alloggio e cinque garage di Alessandria, nella zona della Stazione ferroviaria sono state trovale armi e argenteria. La città è stata la base per diversi mesi del Sinti che effettuava i viaggi.