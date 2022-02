Casale agguanta il fanalino

CASALE - Per poco un ex grigio dà un grosso dispiacere al Casale. Il Saluzzo di Mauro Briano, che chiude la classifica del girone A, passa in vantaggio al 14' del primo tempo e tiene l'1-0 fino al 37' della ripresa, quando Forte trova il pareggio e allontana i cattivi pensieri, anche se la graduatoria non convince ancora ed è abbastanza deficitaria.

Sulla carta uno scontro con il pronostico a favore dei nerostellati, impegnati a risalire la classifica. Saluzzo a caccia del terzo successo stagionale, per alimentare ancora le speranze almeno di inseguire la quota playout. Sono proprio gli ospiti a sbloccare la situazione nel primo tempo, a segno Greco. la reazione non è incisiva come sarebbe lecito attendersi.

Bisgna aspettare il 37' della ripresa per la rete scacciapaura dell'uomo più pericoloso, Forte: 1-1 che fa respirare, a tre giorni dal primo recupero, ma il rendimento altalenante continua a non bastare. Undici iniziale ancora cambiato, molti under in panchina, anche per turn over in vista di un calendario molto fitto.

Da segnalare la decisione del Casale di entrare in campo con una particolare tshirt, al centro una enorme scritta, "No war".

CASALE - SALUZZO 1-1

Marcatori: pt 14' Greco, st 37' Forte

Casale: Paloschi; Gilli, Darini, Silvestri, Brunetti; Pugliese, Martin, Continella; Amayah, Albisetti, Forte. A disp: Guerci (GK), Casella, Mullici, Montenegro, Onishchenko, D'Ancora, Giacchino, Pucci, Cannia. All.: Modica