Mensa scolastica, dall'1 marzo segnalazioni online

ALESSANDRIA - Sul sito del Comune di Alessandria, dal 1° marzo sarà presente in una sezione dedicata il modulo per segnalare i problemi inerenti a eventuali criticità riguardanti la mensa scolastica.

Una volta effettuata la compilazione le richieste verranno inviate all'ufficio competente di ‘Refezione Scolastica’ e gli operatori si adopereranno per fornire una risposta o una soluzione nel minor tempo possibile. Il modulo sarà reperibile a questo link.

"Abbiamo approntato questo semplice modulo on-line con i nostri uffici comunali della refezione scolastica, in collaborazione con il servizio informatico, per offrire il maggior ascolto possibile alle eventuali criticità e spunti di miglioramento che i genitori intendono portare al servizio di refezione scolastica – commenta l’assessore ai servizi Educativi e Scolastici, Silvia Straneo - Tali dati saranno presi in esame dagli uffici dedicati come un tassello ulteriore del mosaico di attività che sono poste in campo per il miglioramento continuo della qualità della mensa scolastica. Infatti proseguono i monitoraggi del nostro personale comunale in tutti i plessi a rotazione, i controlli interni dell’azienda di refezione e da parte dei Comitati Mensa, le interlocuzioni con le direzioni scolastiche e con gli uffici dell’Asl Al dedicati. La nostra volontà e il nostro lavoro è corale e costante”.



Inoltre, per allietare il ritorno a scuola dei bambini, si è deciso di predisporre un menù speciale per il 2 marzo, dedicato al periodo del Carnevale.