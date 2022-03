Donne e storie di riscatto: cineforum "Io posso"

GLI INCONTRI - Nell'ambito della nuova edizione dello Zonta Short Festival e della rassegna Marzo Donna 2022 organizzata dalla Consulta Pari Opportunità del Comune di Alessandria, esordisce mercoledì 2 marzo il cineforum “Io posso” di Zonta Club Alessandria, in collaborazione con l’Associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna e la Fic (Federazione Italiana Cineforum). Il cineforum propone storie di donne che cercano un proprio riscatto nei diversi contesti di vita raccontate attraverso il cinema, a partire da “Due giorni, una notte” di Jean-Pierre e Luc Dardenne (2014), proposto la sera di mercoledì 2 marzo, a partire dalle ore 21, all’associazione Cultura e Sviluppo di P.zza De Andrè 76 e introdotto da Barbara Rossi, docente di cinema, giornalista pubblicista e presidente della Giuria Zonta Short Festival.

Il ciclo di cineforum proseguirà alla Soms di Corso Acqui 158, la sera del 25 marzo, con “The Farewell-Una bugia buona” di Lulu Wang (2019) e si concluderà il 13 aprile all’associazione Cultura e Sviluppo, con “Madres Paralelas” di Pedro Almodovar (2021). L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore. La cerimonia di premiazione della sesta edizione dello Zonta Short Festival - il concorso di cortometraggi a regia femminile - avrà, invece, luogo mercoledì 25 maggio alle ore 21, presso l’Associazione Cultura e Sviluppo. La scadenza per l’invio dei materiali video è il prossimo 31 marzo. Per informazioni ulteriori sul concorso rivolgersi all’organizzazione del Festival: info@zonta-alessandria.org.