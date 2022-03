Addio a Bruno, l'antiquario di Borgo Rovereto

ALESSANDRIA - Borgo Rovereto ha perso una delle sue figure caratteristiche. Se n'è andato Domenico Montano, meglio conosciuto come Bruno. Aveva 64 anni, abitava in via Milazzo e faceva l'antiquario in via Verona.

Volto storico del quartiere, si era dato da fare fin al 1995 per organizzare la Festa del Borgo, un grande evento promosso come segno di rinascita dopo l'alluvione che aveva messo in ginocchio la zona.

Bruno lascia la moglie Giusy, i figli Alice e Marco e quattro nipoti. I funerali saranno celebrati lunedì alle 9.30 nella chiesa di Santa Maria di Castello. La salma verrà poi trasportata al tempio crematorio di Valenza.