TORTONA – Bertram e Autosped contro la guerra. Anche le due società di pallacanestro della provincia si uniscono alla mobilitazione dello sport italiano per condannare l’aggressione della Russia ai danni dell’Ucraina.



La proprietà del Derthona Basket ha deciso di produrre 2000 t-shirt con la scritta “Stop War Play Basketball” e un pallone con i colori della bandiera ucraina.

Le magliette saranno collocate sulle sedute del PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato in occasione della partita contro l’AX Armani Exchange Milano (in programma domenica 6 marzo alle ore 20.45). La società invita tutte le persone presenti a indossare la t-shirt, per rafforzare questo gesto. Inoltre, entrambe le squadre, gli arbitri e gli ufficiali di campo effettueranno il riscaldamento pre gara indossando la maglietta, per sostenere questa campagna di sensibilizzazione.

Autosped in Coppa Italia

A scendere in campo in questa iniziativa congiunta con la Bertram Derthona, anche Autosped Castelnuovo Scrivia, impegnata in questi giorni nella final eight di Coppa Italia di serie A2 femminile a Udine.

Coppa Italia, Autosped contro Spezia Oggi, alle 20.30, a Udine. Sarà l'ultimo dei quarti di finale

Nel riscaldamento della partita contro la Cestistica Spezzina, oggi alle 20.30, e nelle eventuali successive sfide di Coppa, la squadra indosserà la t-shirt realizzata dalla proprietà del Club.