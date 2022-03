Nuova Boccia torna capolista, La Familiare si ferma

ALESSANDRIA - Vittoria lottata, ma pesantissima.

La Nuova Boccia batte la Savonese, 12-10, e riprende il primo posto nel girone Ovest3 della serie B, agganciando l'Enviese, battuta in casa, 10-13, dal Rivana. Partenza lanciata per gli alessandrini, a segno con la coppia Della Piazza - Torta (11-4) e con la terna Campantico - Lucco Castello - Stefano Mellerio (8-5). Fossati cede nell'individuale (8-10), ma Levratto - Andrea Mellerio (8-5) ristabiliscono le distanze e Vercelli, vincendo il tiro progressivo (30-28,) permette ai padroni di casa di allungare, 8-2. I liguri accorciano aggiudicandosi le due prove di tiro di precisione, ko Campantico (5-14) e Andrea Mellerio ( 11-16). Torta sconfitto nel primo individuale (2-11), ed è sorpasso a favore degli ospiti dopo la terza prova a coppie, battuti Campantico - Levratto (6-11). Ci pensano Fossati - Della Piazza (11-3) a pareggiare i conti) e la terna Lucco Castello - Andrea e Stefano Mellerio (7-6) a dare la vittoria, in volata, e il primato.

La Familiare Glassdrive battuta

Nell'Ovest1, invece, La Familiare Glassdrivecade sul campo della Vadese,14-8 il finale. Per gli alessandrini a segno la terna Dubois - Gatti - Maccabelli (9-2), Borsari nell'individuale (11-0), Ferraris (19-11) e Traverso (20-10) nei due tiri di precisione.

Nelle altre due partite Ponte Masino - Borgonese 16-7, Aostana - Forti e Sani 14-8. Aostana e Ponte Masino mettono la freccia, prime con 8 punti, davanti a La Familiare con 7, La Vadese con 5, Forti e Sani e Borgonese con 4.