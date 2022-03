Sindacati uniti, presidio per la pace

ALESSANDRIA - I sindacati si uniscono per manifestare contro la guerra. Lo faranno lunedì 7, alle ore 19, con ritrovo in piazzetta della Lega, ad Alessandria.

Alle 20.15, il presidio si trasferirà in piazza del Duomo per le conclusioni. Ai presenti saranno distribuite le "candele per pace" in segno di vicinanza al popolo ucraino, devastato dal conflitto.

Intanto, in provincia si moltiplicano le iniziative solidali. In molte località dell'Alessandrino si raccolgono generi di prima di necessità, coperte, capi di vestiario e farmaci da inviare in Ucraina.