Acqui vola in Uk: sul canale Sky insieme ad altre sei città termali

ACQUI TERME - La serie è girata in sette città membri dell’associazione Ehtta e sarà inizialmente trasmessa sui canali britannici, prima di essere pubblicata online sulla piattaforma Globetrotter TV e YouTube. “Amazing Spa Towns” racconterà alcune città termali europee per promuoverne le attrattive culturali e turistiche; venerdì 11 andrà in onda su Sky TV nel Regno Unito la puntata girata ad Acqui Terme.

"Per Acqui è una grande vetrina"

Durate due settimane, le riprese hanno coperto quasi 3000 km su strada, per sette storiche città termali. Acqui Terme, membro fondatore di Ehtta, di cui il sindaco Lucchini è anche vice presidente, sarà in compagnia di Montecatini Terme (Italia), Františkovy Lázně (Repubblica Ceca), Karlovy Vary (Repubblica Ceca), Mariánské Lázně (Repubblica Ceca), Baden-Baden (Germania) e Wiesbaden (Germania). Nella serie - in onda settimanalmente dal 4 marzo - verranno raccontate sia la gastronomia locale che le attrazioni turistiche. Si stima che “Amazing Spa Towns” raggiungerà un pubblico di 9 milioni di telespettatori in totale.

«Si tratta di una grande vetrina per la città di Acqui Terme – spiega l’assessore al Turismo, Lorenza Oselin –. L'occasione per presentare e promuovere davanti a un pubblico internazionale le nostre bellezze e le nostre unicità rappresenta un invito a conoscere la nostra terra, una combinazione di quiete e bellezza, dove si incontrano benessere, arte, cultura ed eccellenze enogastronomiche. Siamo molto orgogliosi di poter valorizzare Acqui Terme e farla conoscere attraverso questo programma televisivo. Siamo certi che tale format comunicativo innovativo sarà capace di raccontare la nostra città, permettendo allo spettatore di emozionarsi tra scenari suggestivi e patrimonio storico incantevole».

«Mi sono divertita molto a esplorare le città termali di Italia, Repubblica Ceca e Germania. Le città – racconta la conduttrice inglese della serie, Ellen Coughlan – sono ricche di storia e di bellezza, con un’offerta di prodotti e vini incredibili».

La “Globetrotter Television Limited” è un’azienda impegnata a fornire la migliore programmazione di viaggi e turismo. Nasce come canale televisivo indipendente con un proprio spazio programmato su Sky TV (canale 191) e collaborazioni con Prime Video e Amazon Prime.

«Questa è stata un'opportunità straordinaria per i nostri membri e un'esperienza incredibile per tutti gli interessati – spiega il direttore esecutivo di Ehtta, Simone Zagrodnik – La serie rappresenta il primo progetto fisico che siamo stati in grado di realizzare dopo la pandemia e siamo molto felici che le persone che stanno pensando di viaggiare quest'anno potranno trarre ispirazione dalle "Amazing Spa Towns", portate sugli schermi TV da Ellen e dalla squadra di Globetrotter».