Alessandria, a Cittadella e con la Reggina di lunedì

ALESSANDRIA - Si gioca due volte di lunedì in aprile, a Pasquetta e il 25.

La Lega Bkt ha ufficializzato la programmazione dei cinque turni del mese di aprile, ancora con orari diversi, mentre le ultime due giornate saranno in contemporanea.

Dopo la sosta del 26 e 27 marzo per le nazionali, sabato 2 aprile l'Alessandria ospiterà, al Moccagatta', la Spal, alle 14. Di nuovo in campo martedì 5, per l'infrasettimanale a Cremona, alle 19.

Alessandria - Pordenone si disputerà sabato 9, alle 14, nel weekend di Pasqua tutta la giornata è spostata a lunedì 18 e per Cittadella - Alessandria fischio d'inizio alle 18.

Anche lunedì 25 aprile le dieci gare tutte nello stesso giorno, Alessandria - Reggina sarà alle 15.