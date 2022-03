Il 10 marzo è la Giornata mondiale del rene

Oggi, 10 marzo, ricorre la Giornata mondiale del rene che si pone come scopo quello di sensibilizzare la popolazione sulle patologie renali primitive o secondarie, incoraggiando la prevenzione per una rapida diagnosi (ove è possibile), con l’obiettivo finale di migliorare la qualità di vita quotidiana delle persone che convivono con malattie renali.

Circa il 10% della popolazione mondiale è affetta da Malattia Renale Cronica (MRC), i pazienti che ne soffrono in forma media o grave sono quasi 4,5 milioni e oltre 2 milioni di persone nel mondo sono sottoposte a trattamenti dialitici o sono portatrici di un trapianto di rene. Questi numeri sono in costante aumento, complice anche l'invecchiamento della popolazione, eppure il 46% degli italiani non saprebbe a che specialista rivolgersi per una visita ai reni: questa disinformazione è stata analizzata dalla Società Italiana di Nefrologia, che grazie ai risultati della survey Bridge the knowledge gap, ha rilevato che oltre 1000 italiani tra 18 e 70 anni solo il 13,4% pensa di sapere cos'è la Malattia Renale Cronica, mentre poco meno della metà della popolazione (48.8%) ammette di averla solo sentita nominare e 7 su 10 non hanno mai fatto visite specialistiche per il controllo dei reni.

Il presidente Sin e professore ordinario di Nefrologia all'Università degli Studi di Milano, Piergiorgio Messa, spiega:

"Questi dati sono in linea con quello del ritardo diagnostico che si registra per la malattia renale cronica, per cui è evidente che ci si preoccupa della salute dei reni non in un'ottica di prevenzione o di intervento precoce, ma quando ormai la malattia è in uno stadio avanzato tale da richiedere la dialisi o il trapianto. Le malattie renali danno raramente segnali riconoscibili, e per questo vengono spesso scoperte per caso, in fase ormai avanzata, in occasione di esami svolti per altri motivi".

Quindi è ovvio che con la dovuta prevenzione, una diagnosi tempestiva e una cura appropriata possono e garantire una vita normale mantenendo il proprio ruolo e la propria funzione sociale.

Come possiamo prevenire malattie renali?

Ci sono alcuni suggerimenti che gli specialisti forniscono per migliorare e mantenere la salute renale, abbassando così le probabilità di patologie future (anche se non le annullano). Eccone alcuni: