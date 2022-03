Amag, accordo con una società per il recupero crediti

ALESSANDRIA - Integrated System Credit Consulting Fintech Spa, società attiva in Italia nel settore dell’acquisto di portafogli cosiddetti 'granulari di crediti' non performing loan (altrimenti detti crediti Npl) da parte di istituzioni finanziarie, special purpose vehicles e società finanziarie ex art. 106 Tub e nell’attività di gestione e recupero degli stessi, ha stipulato un accordo di credit management con il Gruppo Amag Spa.

“Il mercato del recupero crediti delle utilities oggi è particolarmente dinamico e sempre più simile a quello degli Npl bancari e finanziari ed è sempre più frequente tra i gestori trovarsi situazioni di insolvenza all’interno del proprio portafoglio clienti. L’accordo siglato con il Gruppo Amag convalida l’ingresso di Iscc Fintech nel settore delle utilities in qualità di special servicer” spiega l’amministratore delegato Gianluca De Carlo.