Novipiù a testa alta. Ma passa Scafati

CHIETI - Novipiù resiste per 30’ a Scafati e poi deve alzare bandiera bianca (87-72).

La squadra di coach Andrea Valentini sconta le tre assenze e non riesce a ribaltare il pronostico. Casale torna a casa a testa alta, Scafati attende la vincente di Cantù-Verona per la semifinale.

La partita

Parte forte Scafati che scava subito il solco e costringe la Novipiù a segnare solo 8 punti nel primo quarto (a 19). La musica cambia nella seconda frazione quando i rossoblù con l’alternanza zona-uomo e una maggiore aggressività rimettono in partita Casale che raggiunge l’intervallo a contatto (34-33). Battaglia nella terza frazione. Casale regge ma nel finale mostra i primi cedimenti (60-52 Scafati al 30').

I nodi vengono al pettine nell’ultimo quarto, quando la rotazione corta di Casale e la situazione falli di Hill Mais (in panchina con quattro penalità) mandano in orbita Scafati e mettono in difficoltà la Jbm. Daniel spadroneggia nel pitturato e i campani vanno prima sul +12 (68-56 al 34’) e dopo il sussulto rossoblù sull’asse Leggio-Valentini (-7 sul 70-63) spingono il punteggio sul +14 (76-62). La gara è segnata. Scafati ha fatto lo strappo e la Novipiù non ha energie per opporsi. Negli ultimi tre minuti la Givova dilata il gap fino al +20 e chiude sul 87-72.

Le voci

Serena l’analisi di coach Andrea Valentini: “Faccio i complimenti ai miei ragazzi per la partita che sono riusciti a fare, nonostante le assenze e le difficoltà. Fino al 30’ abbiamo giocato alla pari con una squadra forte e lunga come Scafati. Poi la rotazione corta e le energie che sono venute a mancare ci hanno impedito ogni rimonta. Non abbiamo avuto infortuni, solo crampi per Ghirlanda, e questo è già positivo per il campionato. Guardiamo avanti e costruiremo il nostro futuro recuperando Luca e Leo Okeke. Anche perché purtroppo dovremo fare a meno di Williams per un po’”.

Alessandro Rossi, coach di Scafati, incassa il successo. “Complimenti a Casale che ha fatto una partita di grande orgoglio. Abbiamo avuto un passaggio a vuoto nel secondo quarto poi ci siamo rimessi in moto e stando avanti per 35’ abbiamo legittimato questa vittoria”.

I numeri

Finale: 87-72

Parziali: 19-8, 34-33, 60-52.

Quintetti: Scafati con Monaldi, Clarke, Ikangi, Cucci, Daniel. Casale con F. Valentini, Ghirlanda, Sarto, Martinoni, Hill-Mais.

Punti: Daniel 15 (Scafati), Sarto 16 (Casale).

Rimbalzi: De Laurentis 8 (Scafati), Martinoni 8 (Casale).

Assist: Monaldi 6 (Scafati), F. Valentini 5 (Casale),

Mvp: Daniel (Scafati)