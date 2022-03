Occimiano: il Consiglio dei ragazzi si riunisce per una cena a lume di candela

OCCIMIANO - Ieri sera a Occimiano, in occasione dell'iniziativa 'M'illumino di Meno', dopo l'evento realizzato in piazza con l'accensione dei lumini a formare la scritta 'pace', i membri del Consiglio comunale dei Ragazzi si sono ritrovati nei locali dell'Infopoint per una cena a lume di candela.

È stata l'occasione per riflettere sull'importanza del risparmio energetico, trascorrendo una piacevole serata. Presenti anche il sindaco Valeria Olivieri, che ha offerto la pizza ai bambini intervenuti, il vice Emanuela Aceto e il consigliere Giuditta Garavello.