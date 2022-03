Caso Contotto: mercoledì il Comune di Valenza in tribunale

VALENZA - È fissata per mercoledì al tribunale delle imprese di Torino la prima udienza del procedimento che vede da una parte Roberto Contotto, ex amministratore unico di Amv Igiene Ambientale e dall’altra il Comune di Valenza.

La vertenza segue la rimozione del dirigente, avvenuta la scorsa estate a circa un mese dalla scadenza del suo contratto. In ballo c’è un rimborso, chiesto da Contotto, per il danno d’immagine ricevuto (quantificato in 21mila euro) oltre alla mensilità di retribuzione non percepita.

Tre i punti sui quali si sviluppa la richiesta: la mancata consultazione preventiva dei gruppi consiliari prima della rimozione, la presunta assenza di una giusta causa per la rimozione stessa e, infine, l’idoneità di Annamaria Ferrando (che dopo un avviso pubblico ha sostituito Contotto alla guida di Amv), a a ricoprire il ruolo di amministratore unico dell’azienda.

Si prevede che il percorso giudiziale possa durare un anno o poco più.

