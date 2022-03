Giovanni Saldì fa girare la testa a Michele Placido

CASALE - Due giorni a Casale, giovedì e venerdì per 'Morte di un commesso viaggiatore' al Municipale, l'attore Michele Placido ha incontrato l'artista monferrino Giovanni Saldì. Il creativo e performer ha accolto Placido nel suo studio per mostrargli le sue opere iperrealiste e discorrere su arte visiva e teatrale.

L'occasione è stata colta per donare una copia dell'opera-progetto 'Fammi girare la testa', come successo in passato con Marco d'Amore, Pier Francesco Favino, Alessandro Haber, Alessio Boni e Marcello Prayer.